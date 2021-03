Carla Diaz chora ao ouvir comentários sobre sua eliminação do BBB21

A atriz Carla Diaz não segurou as emoções, na madrugada desta quinta-feira (11) enquanto assistia a festa do líder Rodolffo no BBB21. Ela assistiu uma conversa entre Caio e Fiuk, e ouviu o filho de Fábio Jr. dizendo que ela não abraçava ele por ter problemas com abraços.

Ao ouvir o comentário do brother, Carla ficou surpresa e rebateu: "Ele é muito louco, quem tem problema com abraços é a Camilla". Ela refletiu sobre o comentário do cantor. "Gente, eu tenho quase certeza absoluta que não falei pro Fiuk que tenho problema com abraços".

Em seguida, Carla ouviu Projota e Arthur comentando sobre a eliminação dela e o rapper afirmou que ela não tem perfil para vencer um paredão falso.

Carla desabafou. "Nossa Projota, eu não sabia que você era tão venenoso assim". Depois de saber dessas informações, a sister caiu aos prantos: "Gente, o que eu fiz pra essa galera?".