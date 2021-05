Juliette desabafa sobre masturbação e religiosidade: ‘sentia suja’

“Eu me culpava o tempo inteiro, tanto que para eu perder a virgindade com 20 para 21 anos, mesmo num relacionamento sério com uma pessoa que eu gostava... eu não conseguia. Eu tinha crises e pânico”, contou.

As relações sexuais também demoraram e foram difíceis no começo por ela pensar que estava desrespeitando a sua religião.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.