Gil teme ficar excitado após Juliette sentar em seu colo e dar selinho

Juliette perguntou qual seria o problema se isso acontecesse, e ele respondeu: "Da pessoa ficar com raiva, ué". "Aí, Ju. Eu sou tímido. Até com homem sou tímido", disse ele, pressionado pela sister.

A paraibana sentou no colo do doutorando em Economia e ele começou a revirar os olhos. Juliette riu e começou a perguntar se o brother é bissexual. "Tu tem desejo por mulher?", perguntou. "Tenho medo, Deus me livre. Não sei. Vai que o negócio começa a coisar", justificou Gil. "Tu tem medo? Por quê?", perguntou Ju. "É medo de aleatoriamente subir", disse ele.

Gil tava com medo da J sentada no colo dele pq ele fica excitado em momentos aleatórios, como por ex. na igreja na hora do hino, e que isso poderia ser desrespeitoso com ela. A conversa tomou o rumo dele tendo que responder perguntas pra provar que é um homem gay, não bi. [01/04] pic.twitter.com/pipSOJvkLp

