BBB21: Saiba quem é a ex-noiva que ainda ‘acelera o coração’ de Gil

Gilberto revelou em conversa com os colegas no BBB21, que já chegou a quase se casar por duas vezes. O doutorando em Economia, assumidamente gay, ficou noivo de duas mulheres, na época em que ainda não se aceitava e era missionário da Igreja Mórmon. Uma delas ainda mexe com o coração de Gil.

Ela se chama Aline Florentino, hoje em dia casada e mãe de uma menina. A informação do Uol foi confirmada pela mãe do brother.

Gil comentou no programa: “Se eu vê-la, meu coração acelera muito. Ela casou com um amigo meu. Eu nunca consegui esquecê-la, tenho que ir para terapia resolver isso.”.

"Eu, de alguma forma, quando eu a vejo, eu sinto uma coisa que eu nunca senti por ninguém, nem por homem. Além de mexer comigo sexualmente, tem um sentimento muito forte. Quando eu a vejo com o marido dela, me dói muito, parece que alguém está enfiando uma faca no meu coração".

Antes de aceitar a sua orientação sexual, Gilberto sofreu muito, como conta a sua mãe, Jacira. Ele sofreu muito preconceito na igreja, mas hoje em dia, mesmo afastado dela, manteve o amor pela comunidade.