Com medo, Gil pede desculpas à Carla Diaz após confrontá-la no BBB21

A atriz Carla Diaz retornou do paredão falso e causou desconforto entre os brothers no BBB21. Ela está fazendo mistério sobre as conversas que ouviu enquanto esteve "fora" da casa e isso irritou Gilberto. No entanto, durante a prova do líder, na madrugada desta sexta-feira (12), o economista ainda tentou uma reaproximação com a sister e pediu desculpas por seu comportamento.

"Desculpa pela reação na manhã, tarde ou sei lá que horas", disse Gil. A atriz apenas respondeu "Tá bom".