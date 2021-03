Gil causa na festa, distribui beijos, faz 'pregação' e tem momentos cômicos

KKKKKKKKKKKK EU TO CHORANDO COM O GIL BÊBADO! pic.twitter.com/XwI26IZMhG

Não é que a produção atendeu o pedido do Gil mesmo ? E tocou Bring Me To Life (Evanescence) #festabbb #REDEBBB21 #BBB21 pic.twitter.com/PJCALEu8qH

Se jogou nas músicas, performando Evanescence com Pocah, deu beijo quádruplo com Fiuk, Sarah e Juliette, beijou Sarah e Juliette de ‘brincadeira’, disse que quer namorar Lucas Penteado fora da casa, "pregou" a palavra para sisters, ‘trocou’ beijos com um manequim e ainda teve tempo para fazer uma profecia sober os novos protagonistas da casa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.