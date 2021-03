Gil suspeita de paredão falso e Juliette quer desmascarar ‘amigas e rivais'

O paredão falso que se forma neste domingo (7) pode não pegar os brothers tanto de surpresa assim. Alguns estão certos de que a dinâmica vai acontecer em breve ou já está acontecendo com Lumena. Enquanto fazia companhia para Juliette no Monstro, Gilberto disse: “E o paredão falso vai ser nessa semana ou na semana que vem?”.

Ela entregaria TUDO no paredão falso! pic.twitter.com/RvQGIaJycF — Juliette Freire (@FreireJuliette) March 7, 2021

Juliette se voluntariou a ir: “Se fosse paredão falso eu queria ter ido. Que aí eu venho só ‘tic tic tic’ [imitando uma metralhadora]. Lá fora todo mundo se ama, mas aqui dentro eu vou ver as opiniões. Quem falou o quê. Meus amigos, meus rivais. Amigas e rivais? Qual a opinião? Quem disse que a pessoa dorme? Dorme nunca”.

As suspeitas do paredão falso começaram desde a semana passada após Caio ouvir barulhos no andar de cima, e inclusive Sarah achou que Lumena tinha sido falsamente eliminada.

G3 abalado - enquanto Gil fezcompanhia para Juliette, Sarah ficou mais tempo no quarto do líder com Rodolffo e Caio. A sister chegou a dizer que Juliette está caindo na sua lista de prioridades, e que na sua lista primeiro vem Gil, os ‘Bastiões, depois Fiuk.