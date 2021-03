Sarah desabafa sobre Juliette: 'Está descendo nas minhas prioridades'

Sarah desabafou sobre sua relação com a Juliette, na madrugada deste domingo (07), durante uma conversa no quarto do Líder com Rodolffo e Caio.

"Entrei no quarto cordel e a Juliette conversando com Carla. É que o Arthur não sei o que, não sei o que e perguntando porque você ou o João no monstro", reclamou Caio.

Sarah não defendeu a amiga e alegou que a advogada está caindo em sua lista de prioridade dentro do BBB21.

"A Juliette é uma pessoa que está descendo nas minhas prioridades. Não porque eu não goste dela, mas até porque não é tão recíproco. Eu vejo um jogo que eu acho que lá na frente vai dar choque".

Caio, que já está irritado com Juliette, alertou os brothers sobre conversas de jogo com Juliette. "A gente tem que parar de falar de jogo com ela. Eu não falo mais nada. Ela já tá querendo sair da parceria. Pode ver que ela está começando a discordar de tudo que nós pensamos iguais", afirmou.

"Toda hora, né?", reforçou Rodolffo. "Parece que já tá meio de propósito", critica Caio.