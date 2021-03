Sarah acredita em paredão falso com Lumena e assusta fãs ao falar de Carla

Enquanto esperavam no gramado na noite desta terça-feira (2) Sarah e Gil conversaram sobre a possibilidade do paredão de hoje entre Arthur, Projota e Lumena ser falso. Sarah, que costumava ser elogiada pela boa visão de jogo, parece estar perdendo a mão e dando palpites bem longe da realidade.



Sem imaginar que Lumena é uma das participantes mais criticadas aqui fora, a sister está certa de que se a psicóloga for eliminada no lugar de Projota, será porque o paredão é falso. Ela acredita que Lumena assistirá Carla Diaz a criticando no programa. Gil “pegou corda” e na conversa, Sarah, que parece ter desenvolvido um “ranço” de Carla, chegou a dizer que a atriz “tem que afundar sozinha”.

A conversa parece ter começado após Caio dizer que ouviu barulhos e música no segundo andar da casa. "Nem fala nada não, vamo manter entre nós 2, ninguém [mais]. Não vamos contar pra ninguém porque a Carla tem que se afun...ela tem que se enroscar sozinha e o Pro[jota] também... Aí quando ela voltar, imagina a cara da Carla e do Projota? Nossa, vai ser uma volta gigantesca no jogo", imaginou Sarah.

Fãs se assustam - A torcida do "G3" (Sarah, Gil e Juliette) se viu dividida nesta terça-feira, após Sarah e Gil demonstrarem mudanças no comportamento, depois do Jogo da Discórdia. Além dos dois terem criticado Juliette junto a Lumena, Sarah parece ter desenvolvido um "ranço" de Carla Diaz.

Gente mas de onde surgiu esse amor da sarah pela lumena eu passei 1 horinha off e quando volto viraram melhores amigas de infancia que pesadelo é esse — iô (@BBBelissima) March 3, 2021

Sarah e Gil entregando totalmente o prêmio para Juliette KKKKKK#BBB21 pic.twitter.com/geR4xTtFwX — RAVENNA (@BBB_ravena) March 3, 2021

a sarah falando pro gil a história de que se lumena sair, o paredão pode ser falso, ai projota e carla vão ficar se achando e depois levar um tombo. gente do céu... vão ficar igual a comunidade hippie esperando o pyong voltar do paredão falso. — cacá (@_cacatuita) March 3, 2021

a sarah ta certa a carla é chata e sonsa o que eu tô rindo mesmo é que não sei de onde surgiu esse amor todo pela lumena — carol (@caroIiser) March 3, 2021

sarah pega no pulo quase falando "a carla tem que ser afundar" pic.twitter.com/sQKDDpkJ4A — cabuloso (@ocabulos0) March 3, 2021

Eu depois de ver a Sarah e o Gil falando mal da Juliette com a Lumena:#bbb21 Juliette e Carla / Sarah e Lumena / Marcelo pic.twitter.com/a6idcyFVVp — Lipe G3 #BBB21 (@Lipe_Gon) March 2, 2021

"Se a Lumena sair é paredão falso. To sentindo que pode ser."



Quem é essa Sarah que colocaram no programa hoje? Exijo minha Sarah de volta imediatamente. #BBB21 pic.twitter.com/5wAEvfIXRb — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 3, 2021

Passando mal com a Sarah falando que se Lumena sair pode ser paredão falso.

Que Carla vai ficar se achando e a Lumena vai estar ouvindo tudo!!!



Ela tá se achando a DONA do jogo! Eu to morrendo! #BBB21 — Escolhas da Ju (@escolhasdaju) March 3, 2021

Hoje foi um dia pra Sarah e Gil apagarem de suas trajetórias no #BBB21. Completamente influenciados pela lengalenga da Lumena. E ainda vão passar os próximos 2/3 dias jurando que foi um paredão falso, esperando ela voltar. — tom (@acessonegado0) March 3, 2021

Sarah: "Se a lumena sair é paredão falso. Tô sentido que é." QUEM EH VOCÊ E O QUE FEZ COM A SARAH???



sarah e gil, o g3, bibi, ana paula, juliette campeã, #bbb21, juliette winner pic.twitter.com/FAb6ywMDCk — alison (@alisoncomenta) March 3, 2021

