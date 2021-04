Fiuk insinua beijo em Gil e brother vai ao delírio: 'fico todo derretido'

Na madrugada desta quarta-feira (14), Fiuk e Gil protagonizaram um beijo de 'brincadeira' e a cena levou os brothers ao delírio.

Fiuk estava trocando de roupa quando Gil disse que gostaria de beijá-lo. "Fiuk, lindo, te amo, me dá um beijo na boca... Tô brincando", gritou o doutorando em economia.

O cantor então entrou na brincadeira e agarrou Gil, colocou a mão sobre sua boca e beijou por cima.

"Gilzão, vem aqui. Ô, o beijão agora", disse Fiuk.

O brother ficou todo animado com a reação do filho do Fábio Jr. ˜Aí, eu não aguento, Brasil. Aí, eu fico todo derretido, mesmo com a mão no meio˜. Fiuk gargalhou com a fala do colega de confinamento. "Toma esse beijão lascado", finalizou.