Covid: Vacinação de agentes da segurança já atingiu 80,7% da meta em Manaus

A campanha de imunização dos servidores da segurança, que atuam como linha de frente durante a pandemia da covid-19, foi idealizada pelo governador do estado, Wilson Lima, e deferida pela Justiça Federal. Estão sendo utilizadas as vacinas AstraZeneca e CoronaVac.

Conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), durante os dezessete dias, já receberam a primeira dose do imunizante 4.036 mil servidores da segurança pública, entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, peritos do Departamento de Perícia Técnico-Científico (DPTC), agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT), Polícia Federal e Polícia Rodoviária federal (PRF).

