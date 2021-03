BBB21: Atracados, Carla e Arthur se masturbam e web aponta sexo oral

Carla Diaz, recém-saída do Paredão Falso, parece ter feito ‘algo a mais’ pela primeira vez com Arthur no BBB21. Na madrugada deste sábado (13), o casal trocou beijos afoitos enquanto movimentava muito as mãos e o restante do corpo debaixo do edredom.

No pay per view, foi possível ver movimentos de possível masturbação de Carla no brother, e também a mão do crossfiteiro se mexendo perto das partes íntimas da sister, que fica com o contorno do corpo marcado pelo edredom.

Em um certo ponto, ela enfia a cabeça debaixo do lençol enquanto Arthur fica parado, e é nesse momento que internautas apontam que a situação pode pode ter ficado mais ‘oral’.