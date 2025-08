Quando você tem opinião, mas é rotulado de comunista ou bolsonarista

O fato de assumir posições, ter espírito público, apontar erros e acertos, não significa ter lado. Mas nesse país polarizado, fraturado por políticos de mal com vida e com os cidadãos, a rotulação é imediata: ou se é de esquerda, de direita, comunista, lulista ou bolsonarista. O que é, evidentemente, um lamentável equívoco, uma distorção do debate público, quando na verdade se busca a necessária exposição de erros que visa exatamente promover a melhoria da política, de corrigir o executivo ou o judiciário, questionar o poder. Isso se chama democracia.

O comentário vem a propósito da coluna de ontem - Xandão vive o seu maior pesadelo, em que abordava as sanções do governo norte-americano a Alexandre de Moraes.

Um leitor imediatamente comentou: "seu extremista imbecil. Enquanto você diz bobagem, ele está assistindo Corinthians e Palmeiras...Já o seu mito está de Tornozeleira, vivendo, este sim, o pior pesadelo".

O que esse leitor não podia adivinhar era que Moraes dava cotoco em pleno estádio. Cotoco para quem ? Para pessoas que o vaiavam? Não, para o país, que tem um ministro que falta com o decoro e revela, no gesto obsceno, frustração diante de um quadro pincelado com a mesma textura com que toma suas decisões que se sobrepõem à lei e que refletem sua profunda insegurança e medo do futuro.

Está certo: Bolsonaro deveria estar preso ou no manicômio, mas esse país enlouqueceu a tal ponto que ninguém sabe mais quem tem a sanidade necessária para unir, apaziguar, estabelecer a ordem, preservar a democracia.

Quando todos se dividem, o resultado é um país menor e disso se aproveitam os EUA, com as sanções impostas ao ministro e as taxações aos produtos brasileiros.