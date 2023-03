Por que os políticos que defendem a ZFM parecem seus maiores inimigos?

Caminhamos no terceiro mês do novo governo e a indicação do superintendente da Zona Franca de Manaus não saiu das intenções. Há nomes, mas não consenso. Nem respeito dos grupos políticos locais com o Estado e o modelo de desenvolvimento que tanto alardeiam como fundamental para a região.

Se tivessem bom senso e preocupação com o futuro da Suframa - ameaçada por um projeto de reforma tributária que vem sendo gestado pelo governo Lula e que ameaça podar incentivos fiscais que são a essência do modelo - já teriam resolvido essa questão básica: a indicação de um nome, não apenas com capacidade de administrar a Suframa, mas de mobilizar o empresariado e municiar os políticos de informações técnicas no esforço para convencer os brasileiros de que a Zona Franca é importante, não apenas para o Amazonas, mas para o País. Ao menos diante da lamentável falta de alternativa econômica, alimentada pelo imobilismo de meio século da classe politica e da elite empresarial local.

O que fica com esse lenga-lenga do "indica e não indica" é a impressão, lamentável, de que os políticos locais são os maiores adversários da Zona Franca de Manaus, uma vez que aparentemente, para eles, mais importante do que buscar consenso em torno de um nome, é a vaidade, a força prevalecente de quem indica.

O Amazonas é assim…