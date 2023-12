O que Manaus perdeu

Belém vai dar um salto como capital da Amazônia com a COP 30. Os investimentos via BNDES na capital paraense está estimado em R$ 5 bilhões. Adicionado a recursos privados, especialmente da maior mineradora do Estado, a Vale, o montante pode se aproximar dos R$ 10 bilhões.

Belém foi indicação política. Não tem a estrutura hoteleira de Manaus. O que pesou foi o fato de o governador do Pará, Jader Barbalho, não ser bolsonarista e o Amazonas ter feito pouco ou nenhum esforço para sediar o evento.

Mesmo assim era possível, com alguma visão estratégica da região, um evento dessa grandeza ser compartilhado entre as duas cidades.

Para além da pequenez que campeia e traça os destinos da Amazônia e do País, é preciso chamar a atenção para o fato de que empresas multinacionais com passivo de desmatamento e emissão de gases na região estarem patrocinando a COP, o que sinaliza que a situação atual é de difícil transformação. Mas ainda que mude, a que preço?

A importância da COP não está restrita a discussão de mudanças climáticas e preservação do meio ambiente. É um evento de repercussão mundial, talvez mais importante que uma Copa do Mundo. Tem o potencial de gerar empregos, oportunizar vitalidade à cidade organizadora, com melhoria de infraestrutura e geração de empregos.

O que Manaus não buscou, não ganhou e está perdendo é a oportunidade de melhorar a qualidade de vida de seus habitantes .

Enquanto escolhas forem políticas, sempre vai valer aquele ditado que saiu dos escaninhos da Java Jato: Vale interesses, amizades. É beneficiado quem tem amigo. Ainda que esse amigo não seja seu, mas “amigo de um amigo de meu pai”.