Mulher que deu nome à nova sede do MP não era uma anônima. Era Raimunda

Na inauguração da nova sede do Ministério Público em Itacoatiara, pouco foi dito sobre a mulher que deu nome à nova sede: Raimunda Souza, a Raimundinha. Pareceu que a escolha do nome foi mais para homenagear um politico e seu passado do que a mulher itacoatiarense. Senti falta de mais referências à homenageada. A impressão é que os oradores presentes ao evento não a conheciam.

Raimunda não gostava do nome, queria ser Mercedes ou Márcia, Maria, Beatriz.

O que ela gostava era da vida, de compartilhar sonhos. Era de uma família tradicional do município, mas arredia ás convenções. Misturava-se às meninas dos bairros mais pobres para correr nas praias do rio Amazonas, contemplando com seu olhos castanhos e tristes o por do sol. Cresceu reivindicando maior espaço da mulher na política e no mercado de trabalho. Mas sonhava com príncipes e uma história de amor que não viveu plenamente.

Raimunda, eu a conheci. Posso falar tanto sobre sua vida, seus sonhos, seus ideais … mas não vou fazê-lo porque ninguém na inauguração da sede do Ministério Público falou sobre ela, exceto seu filho, presente ao evento.

Lembro do dia em que aquele coração sonhador, que batia forte, parou para sempre… Foi triste.

A homenagem é justa. Pena que nem o Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, que inaugurou a nova sede do MP, sabia quem estava sendo homenageada e o por quê.