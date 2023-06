A falta que um ombudsman faz

O leitor não entende por que algumas matérias publicadas no Portal do Holanda e outros sites são tão vazias de informação. E não tem explicação mesmo, a não ser o pouco interesse na abordagem do fato. Uma reportagem na qual não conste quem é a vítima ou o autor da ação, quando o fato ocorreu e porque ocorreu, não deveria sequer ser publicada. Se o repórter não sabe ou não procura se informar, não cabe esperar que o leitor adivinhe. É algo irritante, mas recorrente.

Como diretor do Portal tenho conversado com a redação e feito críticas, mas não percebo avanços. A alegação é de que, no caso de matérias relativas a homicídios, a polícia não revela os nomes dos envolvidos. Mas cabe ao jornalista investigar. Para isso existe o registro policial, o livro no qual são anotadas as ocorrências. Pelo que sei, não há lei que proíba o acesso de jornalistas a essas informações.

Vejam o caso da matéria veiculada hoje sobre o assassinato de um homem que portava tornozeleira eletrônica. O que diz a matéria: que a vítima não tinha sido identificada. Ora, se portava tornozeleira era um preso em regime de liberdade vigiada. Portanto, tinha nome, registro no sistema prisional e vinha sendo monitorado. Não era difícil acionar a SEAP e puxar a ficha corrida da vítima.

Houve um tempo em que o Portal do Holanda tinha um ombudsman, que representava o leitor, papel conferido a jornalista Elizaberth Menezes, que sentava o pau, inclusive nos textos que eu escrevia. Teve problemas na vista, mas faz falta a uma redação que precisa entrar nos eixos e manter uma relação mais próxima com os leitores.

Os jornalistas de um modo geral precisam entender que, mesmo com a velocidade da informação, não podem errar, nem omitir. E a há pela frente um cenário ruim: a inteligência artificial, que começa a tomar o espaço de muitos jovens que sonharam em fazer jornalismo…