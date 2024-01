Em nome de Deus e da Política

A forte reação dos pastores fez o governo Lula acenar com um recuo, ainda em estudo, da medida que suspendeu a isenção de impostos sobre valores recebidos pelas lideranças religiosas. Alguém cochichou no ouvido do presidente que o projeto de se aproximar dos evangélicos estava naufragando, que os caras só pensam em dinheiro e que o maior beneficiário com a decisão da Receita Federal, de tungar os “homens de Deus” pelo bolso é o seu arqui-inimigo, Jair Bolsonaro.

Lula não quis entrar numa confusão já criada - o Tribunal de Contas da União desmentiu a Receita Federal ao afirmar, em nota, que não determinou a suspensão da isenção tributária a líderes religiosos - e mandou o ministro Fernando Haddad jogar água nessa fogueira. Agora há fumaça, mas não fogo.

No momento, o governo procura o modo menos indecente de revogar a medida sem parecer que foi colocado no canto do ringue pelos pastores.

E mais: Lula sabe que eles são donos de milhões de votos, que o rebanho que comandam sempre faz o que eles querem. São os coronéis desse novo tempo, comandando currais eleitorais em nome de Deus.