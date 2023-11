Desembargador impõe ao Portal do Holanda censura perpétua

Decisões judiciais devem ser acatadas, mesmo que seus fundamentos sejam precários e violem o direito fundamental à livre manifestação de pensamento, e ainda que por excesso de zelo ou falta deste, contaminem outro direito - garantido pela Carta de 88 - o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Mas um desembargador não está imune a críticas nem tem o monopólio da verdade. Não lhe cabe a compreensão esdrúxula de que a verdade tem lado, não importando a versão apresentada pela parte acusada. Seu dever é dirimir dúvidas e essa tarefa passa pela análise minuciosa dos fatos.

Usar de seu imenso poder para censurar previamente um veículo de comunicação e, pior, proibir futuras publicações que citem o nome da autoridade, portanto servidora pública, paga pelo contribuinte, que alega ser vítima de "noticiário mentiroso", apesar das provas apresentadas, revela um espírito autoritário que depõe contra o próprio Poder Judiciário.

Uma análise minimamente imparcial dos fatos apresentados desqualifica a acusação.

O que fica do episódio que envolve este Portal, agora sob censura judicial, é a impressão, ruim, de que o magistrado não leu o material atacado, que contém todas as provas que a servidora pública diz não terem sido contempladas, ou ele, o magistrado, por absoluta falta de interesse em identificar a verdade, não se ateve aos deveres do cargo.

O que não se admite é que a Justiça, num juízo açodado, conceda uma liminar determinando a retirada de reportagens que noticiam fatos de interesse público, com o pretexto de que sejam difamatórios.

E estabeleça silêncio perpétuo sobre a citação do nome da parte que se diz ofendida, numa clara violação de preceitos legais, que garantem a liberdade de expressão e opinião.

Ainda assim, se acata a decisão, com certa amargura por ver que as leis neste pais são violadas mesmo por autoridade judicial, e que a liberdade de expressão está em risco e com ela a democracia.

O Portal do Holanda acata, mas vai recorrer até a última instância da justiça, para que a verdade seja reconhecida e medidas autoritárias que ameaçam as liberdades sejam modificadas.