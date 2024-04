A aposta de Lula em Marcelo Ramos

A presença do ex-deputado Marcelo Ramos na disputa pela Prefeitura de Manaus é uma ousadia do presidente Lula, que impôs o nome do ex - parlamentar a um PT resistente, mas sem rumo. Entretanto, é uma aposta que leva em conta o histórico de votos de Marcelo nas disputas majoritárias em Manaus.

Em 2016, por muito pouco não se tornou prefeito, em uma disputa apertada com o então prefeito e candidato à reeleição, Arthur Neto.

O primeiro turno já mostrava a força de Marcelo, com 257.689 votos. Arthur, na frente, obteve 364.485. Uma forte composição em torno do prefeito da época, com uma federação de partidos, abriu o segundo turno com uma vantagem mínima e o resultado saiu voto a voto: Arthur venceu com 581.777 e Marcelo ficava para trás, mas com um capital eleitoral importante:457.809 sufrágios contabilizados nas urnas.

Mas não soube aproveitar esse potencial, fez várias composições e escolhas equivocadas que o levaram a Câmara Federal, mas sem votação expressiva. Foi derrotado na tentativa de reeleição.

De Marcelo é seguro dizer que é um dos poucos políticos que aprendeu com os erros. Que Lula viu nele uma possibilidade de entrar na disputa com chances de vitória.

Quem aposta que é uma "bucha de canhão" para beneficiar um ou tirar votos de outro candidato, pode sair da disputa de novembro seriamente chamuscado.