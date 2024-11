Marina Sena diz segredo para manter namoro à distância com Juliano Floss

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Marina Sena, 28, e Juliano Floss, 20, assumiram o namoro em julho e a cantora contou o segredo do casal para manter o namoro à distância por causa das agendas de compromissos da dupla: trocar nudes. Ela expôs a intimidade durante participação no programa "Alma de Cozinheira", exibido no GNT e comandado por Paola Carosella, nesta quarta-feira (30).

