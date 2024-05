Letícia Sabatella diz que tinha vergonha do seu corpo

"Tinha vergonha [do meu corpo] porque eu fui assediada muito cedo. Sabe aquilo de estar brincando na rua e um menino passar a mão? Coisas assim. Eu vivia com o casaco na cintura, blusão e me vestia sempre com roupa masculina", disse Letícia ao programa Provoca, da TV Cultura.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.