Wilson Lima lança 'Operação Cheia 2025' para ajudar municípios da calha do Rio Madeira

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta quarta-feira (16) o início da Operação Cheia 2025, com o envio de ajuda humanitária à calha do rio Madeira. A primeira remessa de donativos será enviada nesta quinta (17), com destino aos municípios de Humaitá, Manicoré e Apuí, que já decretaram Situação de Emergência. Serão distribuídas 160 toneladas de cestas básicas, 600 caixas d’água, mais de 26 mil copos com água potável e seis purificadores do projeto Água Boa. O carregamento sairá do Porto do São Raimundo, em Manaus.

Durante reunião do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos, Wilson Lima destacou a antecipação das ações como resultado das experiências dos anos anteriores. Segundo ele, o governo se preparou melhor para este novo ciclo de cheia. O governador também reforçou que as medidas incluem distribuição de itens de primeira necessidade, garantia de água potável, apoio a produtores rurais e fortalecimento do sistema de monitoramento hidrológico.

No setor da saúde, kits com 107 itens, entre medicamentos e produtos para Atenção Primária, serão enviados às unidades de saúde. O Barco Hospital São João XXIII será deslocado para Anamã, a fim de reforçar o atendimento às populações ribeirinhas. Já para o setor primário, o governo prevê renegociação de dívidas, crédito emergencial e R$ 5 milhões em compras da agricultura familiar, beneficiando mais de 3,4 mil produtores em todo o estado.

A operação também prevê o aumento do número de estações de monitoramento dos rios, de 12 para 50 unidades, além da capacitação de agentes municipais da Defesa Civil e o uso de aplicativos como Agente e Cota Rio, para informar a população sobre riscos e níveis dos rios. Até o momento, mais de 92 mil pessoas foram impactadas pela cheia no Amazonas, com 23 mil famílias diretamente afetadas. Dos 62 municípios, oito estão em Situação de Emergência e outros 18 em Alerta.

A Operação Cheia teve início em janeiro, com a assinatura do decreto que tornou permanente o Comitê de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais. Desde então, o governo tem articulado ações tanto no âmbito estadual quanto com o apoio da União, por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

O comitê foi criado inicialmente como resposta à estiagem histórica de 2023 e agora passa a atuar de forma permanente diante da recorrência de eventos extremos na região amazônica. O governo estadual avalia que a vigilância constante é essencial para proteger a população frente às cheias e vazantes que afetam o estado todos os anos.