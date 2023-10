Wallace Souza surge em homenagem de aniversário do filho e Willace cai no choro ao vivo

O apresentador não conteve as lágrimas e caiu no choro ao ver a homenagem.

A participação de Wallace aconteceu com ajuda da Inteligência Artificial. Em vídeo, o pai do apresentador deixou um recado emocionante: “Oi meu filho! Como eu queria estar ao seu lado nesse momento e poder lhe dar um forte abraço, infelizmente a vida não quis desta maneira mas eu vim lhe dizer que estou muito orgulhoso de você, obrigado por ser esse homem forte e íntegro, obrigado por proteger a sua família e principalmente continuar esse legado! Sei que não é fácil meu filho, mas quero que saiba que de onde estou venho te guardando e protegendo, acompanhando cada progresso seu é muito feliz por ser seu pai, feliz aniversário meu filho coragem, eu te amo!”, diz Wallace no vídeo.

Manaus/AM - O programa Sinal Livre realizou nesta sexta-feira (6), uma homenagem de aniversário ao apresentador Willace Souza, que completa 29 anos, que contou com a presença de Wallace Souza, pai do apresentador, que faleceu em 2010.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.