Vídeo da 'mulher de branco na Ponta Negra' viraliza e divide opiniões

O mistério em torno da identidade e do que realmente aconteceu com a mulher de branco na Praia da Ponta Negra segue intrigando os internautas, e o vídeo viralizado já ultrapassou a marca de 6 milhões de visualizações após ser compartilhado pela página "Manaus na Depressão".

De acordo com o relatório da ocorrência registrado pela própria Guarda Municipal, a situação se desenrolou por volta das 3h do último domingo (20). Durante um patrulhamento de rotina pela faixa de areia,uma guarnição avistou uma figura solitária sentada à beira da água, com a cabeça baixa e parte do corpo submersa.

Manaus/AM- Um vídeo enigmático que circula nas redes sociais desde esta semana tem intrigado moradores de Manaus e internautas de todo o país. As imagens mostram agentes da Guarda Municipal tentando abordar uma mulher vestida de branco, sentada sozinha na areia da Praia da Ponta Negra, com sangramento nas pernas.

