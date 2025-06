Viaduto Rei Pelé será inaugurado nesta quarta

Manaus/AM - Durante a última vistoria às obras, realizada na manhã desta terça-feira (24), o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou oficialmente que o complexo viário Rei Pelé, na rotatória do Produtor, na zona Leste da cidade, será inaugurado, nesta quarta-feira (25), às 17h30. O empreendimento é composto por um viaduto de 2,3 quilômetros de extensão, com pavimento reforçado, sistema de drenagem regularizada e calçadas acessíveis, projetado para suportar um fluxo médio de 45 mil veículos, diariamente. A obra incluiu ainda um ringue de lutas e áreas de convivência esportiva, integradas à infraestrutura viária, criando um espaço multiuso para práticas de esporte e lazer. Segundo estudos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o novo trajeto vai reduzir em até 30% o tempo de viagem entre os bairros da zona Leste e o Centro, proporcionando economia de até 15 litros de combustível mensais por veículo e diminuindo congestionamentos que antes chegavam a 4 horas diárias em horários de pico, com a interligação direta ao anel viário Sul, melhorando o fluxo de cargas e transporte coletivo.

