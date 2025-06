Veículos pesados são alvo de operação e motoristas são multados em Manaus

A prática, além de desrespeitar a sinalização, representa risco a condutores de veículos menores. De acordo com o IMMU, operações semelhantes devem continuar em outros corredores viários da cidade, principalmente em áreas com histórico de conflitos entre diferentes tipos de modais.

Manaus/AM - Uma operação de trânsito realizada nesta quarta-feira (25) na avenida Ephigênio Salles, zona Centro-Sul, terminou com 29 autuações aplicadas a motoristas. A fiscalização teve como alvo principal o tráfego irregular de veículos pesados no trecho, que é conhecido pelo fluxo intenso de motocicletas e carros de passeio.

