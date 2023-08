Ufam lança edital com mais de 500 vagas para cursos de graduação no Amazonas

As provas serão aplicadas nos dias 19 e 20 de novembro no municípios de Benjamin Constant, Coari, Codajás, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Manicoré, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) lançou o edital com 569 vagas para cursos de graduação no interior do estado. As inscrições iniciam dia 28 de setembro e vão até o dia 19 de outubro pelo site https://compec.ufam.edu.br/. Veja o edital abaixo .

