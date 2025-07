UEA abre inscrições para especialização em Computação Quântica

Manaus/AM - Com o foco no desenvolvimento de futuros especialistas aptos a projetar, implementar e otimizar soluções inovadoras, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) abre inscrições para a especialização em Computação Quântica. No total, são oferecidas 40 vagas. A inscrição será realizada no período de 3 a 24 de julho, para o email [email protected].

Sobre o curso

O curso visa desenvolver especialistas e proporcionar uma compreensão aprofundada dos fundamentos e aplicações em algoritmos quânticos, inteligência artificial, criptografia quântica e simulações computacionais, formando especialistas capazes de propor soluções inovadoras para desafios reais.

O curso terá a carga horária de 360 horas/aula, distribuídas em 11 disciplinas e ocorrerá de segunda-feira a sexta-feira, das 18h às 22h, com média de uma disciplina por mês, nas dependências da Escola Superior de Tecnologia (EST), situada na av. Darcy Vargas 1.200, Parque Dez.

Quem pode participar da especialização?

Poderão inscrever-se ao processo seletivo, profissionais graduados em Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Física, Engenharia Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica, Física e áreas correlatas. Somente serão considerados os diplomas, declarações de conclusão e certificados conferidos na forma da legislação vigente, devidamente reconhecidos pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC).

A matrícula dos candidatos, selecionados e classificados dentro da quantidade de vagas, ocorrerá no período de 4 de agosto a 8 de agosto de 2022, através do endereço eletrônico: [email protected]. O início das aulas está previsto para o dia 18 de agosto de 2025.

Confira o edital: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=12144