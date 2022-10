UEA abre 160 vagas para curso de Pós-Graduação

Confira mais detalhes no edital no link: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=7062

As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 3 de novembro, via e-mail: [email protected]

Entre as 160 vagas, 118 são destinadas para público pagante, 32 para Pessoas com Deficiência (PcD) e 10 vagas são de gratuidade exclusiva para servidores ou egressos da UEA.

Manaus/AM - Com 160 vagas disponíveis, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com inscrições abertas em processo seletivo para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Público. As vagas são para a modalidade de ensino à distância.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.