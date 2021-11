Tripulantes de balsa podem ter confundido lancha da Marinha com "piratas de rio" no Amazonas

Manaus/AM - Os tripulantes do empurrador Waldemiro Lustoza V podem ter trocado tiros com a lancha do Navio-Patrulha Fluvial Rondônia após confundir a embarcação com “piratas de rio”. Um militar da Marinha morreu e um outro ficou ferido.

