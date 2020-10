Três aposentadorias de desembargadores movimentam Tribunal do Amazonas

Manaus/AM - Em 2021, pelo menos três desembargadores devem se aposentar no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM). As mudanças começam em fevereiro e avançam até o mês de agosto.

O primeiro a se afastar, em fevereiro, é o desembargador Djalma Martins, cujo substituto à vaga deve ser indicado pelo Ministério Público. No mês de março é vez da aposentadoria do desembargador Sabino Marques e quem vai substiuí-lo vai obedecer ao critério de antiguidade, isto é, o juiz mais antigo.

Por fim, em agosto, se aposenta o desembargador Ari Moutinho e seu substituto deve obedecer ao critério de merecimento. Em todos os casos, há constituição de listas tríplices encaminhadas ao governador do Amazonas que faz a indicação