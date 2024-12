Transporte será reforçado no ‘Réveillon Manaus 2025’

Manaus/AM - Com intuito de garantir o deslocamento seguro do público que irá prestigiar os festejos de fim de ano, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), reforçará, no dia 31/12, a frota do transporte coletivo para atender a população entre os locais de comemoração do “Réveillon Manaus 2025”.

No complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, o IMMU irá colocar 145 ônibus para atender os usuários de transporte até as 5h do dia 1º/1/2025. Serão 125 veículos operando nas linhas 120, 126, 450, 542, 560, 641 e 678. A operação será reforçada com mais 20 ônibus de apoio, que poderão entrar em qualquer outra linha em que houver necessidade.

O terminal de ônibus da marina do Davi será transferido, temporariamente, para a entrada do condomínio Alphaville, a partir das 18h, mais especificamente na avenida Liberalina Loureiro com a avenida Thales Loureiro. As linhas 126 e 542 irão realizar as viagens a partir do condomínio Alphaville após a meia-noite.

Após a interdição do complexo turístico Ponta Negra (previsto para as 18h), as oito linhas que atendem o local passarão a retornar na rotatória do Turismo. As linhas 120, 126, 343, 450, 542, 641, 643 e 678 irão atender a localidade.

Os usuários do transporte devem ficar atentos aos pontos de parada do Réveillon Ponta Negra, que estarão sinalizados no sentido bairro/Centro depois da rotatória até o Vista Rio Café.

Uma novidade no Réveillon deste ano é que os usuários terão opção da linha 343, que também atenderá a Ponta Negra, saindo do Terminal de Integração 7 (T7).

Quanto aos demais eventos da cidade, como na orla do Amarelinho, no bairro Educandos, zona Sul, o local será atendido pelas linhas 004, 010, 129, 677, 680, 704, 705, 706 e 711; já o parque Gigantes da Floresta, no bairro Novo Aleixo, zona Norte, será atendido pelas linhas 072 e 654.