Trânsito fica caótico e pontos de ônibus lotam em dia de greve em Manaus





Confira o aumento do fluxo de motos e carros após a paralisação dos ônibus em Manaus pic.twitter.com/JLfrLTraSt — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 11, 2025

Manaus/AM - O trânsito ficou caótico e os pontos de ônibus ficaram lotados, nesta quinta-feira (11), devido à greve dos rodoviários que alegam atraso no pagamento de salário, em Manaus.

A lentidão foi registrada em principais avenidas como Avenida Constantino Nery, Avenida Efigênio Salles e Avenida Rodrigo Otávio. Com a paralisação, centenas de usuários do transporte público, como estudantes, trabalhadores, idosos e deficientes, ficaram presos em pontos de ônibus e terminais. Os veículos das empresas formavam filas no Terminal 1.

Com a falta do principal meio de transporte da população, muitos tiveram que recorrer ao aplicativo de viagens, porém, diante da alta demanda, foram surpreendidos por altos preços.

Até o momento, não há previsão da volta do serviço público.

