Trânsito fica caótico e pontos de ônibus lotam em dia de greve em Manaus
Manaus/AM - O trânsito ficou caótico e os pontos de ônibus ficaram lotados, nesta quinta-feira (11), devido à greve dos rodoviários que alegam atraso no pagamento de salário, em Manaus.
A lentidão foi registrada em principais avenidas como Avenida Constantino Nery, Avenida Efigênio Salles e Avenida Rodrigo Otávio. Com a paralisação, centenas de usuários do transporte público, como estudantes, trabalhadores, idosos e deficientes, ficaram presos em pontos de ônibus e terminais. Os veículos das empresas formavam filas no Terminal 1.
Com a falta do principal meio de transporte da população, muitos tiveram que recorrer ao aplicativo de viagens, porém, diante da alta demanda, foram surpreendidos por altos preços.
Até o momento, não há previsão da volta do serviço público.
