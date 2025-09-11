   Compartilhe este texto

Trânsito fica caótico e pontos de ônibus lotam em dia de greve em Manaus

Por Portal Do Holanda

11/09/2025 18h49 — em
Amazonas



 

 

Manaus/AM - O trânsito ficou caótico e os pontos de ônibus ficaram lotados, nesta quinta-feira (11), devido à greve dos rodoviários que alegam atraso no pagamento de salário, em Manaus. 

Trânsito lento na Avenida Efigênio Salles, no sentido bairro-centro/ Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

A lentidão foi registrada em principais avenidas como Avenida Constantino Nery, Avenida Efigênio Salles e Avenida Rodrigo Otávio. Com a paralisação, centenas de usuários do transporte público, como estudantes, trabalhadores, idosos e deficientes, ficaram presos em pontos de ônibus e terminais. Os veículos das empresas formavam filas no Terminal 1.

Avenida Rodrigo Otávio / Foto: Caio Guarlotte / Portal do HolandaCom a falta do principal meio de transporte da população, muitos tiveram que recorrer ao aplicativo de viagens, porém, diante da alta demanda, foram surpreendidos por altos preços. 

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

Até o momento, não há previsão da volta do serviço público.

Leia também:

Paralisação: Trabalhadores ficam presos em pontos de ônibus e aplicativo triplica o valor da corrida

Pai relata sofrimento da filha autista durante paralisação de ônibus em Manaus

Governo do Amazonas diz que não é culpado por paralisação de ônibus em Manaus

"Não temos culpa, mas quem mais sofre é a população", diz motorista sobre greve de ônibus em Manaus

Vídeos mostram confusão e filas de ônibus em Manaus após paralisação de rodoviários

Sinetram se pronuncia sobre paralisação dos rodoviários em Manaus

Rodoviários paralisam atividades e ameaçam greve geral em Manaus

Bastidores da Política - Risco de uma crise ainda maior depois do julgamento de Bolsonaro Bastidores da Política
Risco de uma crise ainda maior depois do julgamento de Bolsonaro

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


11/09/2025

Ônibus voltam a circular após dia de paralisação em Manaus

11/09/2025

Prefeito de Manaus culpa Governo do Estado por paralisação dos ônibus

Motoristas do transporte público paralisam nesta quinta-feira /Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

11/09/2025

Paralisação dos Rodoviários: Prefeitura diz que não há débitos da gestão municipal

11/09/2025

AO VIVO: Saiba detalhes sobre paralisação dos rodoviários em Manaus

11/09/2025

Paralisação: Trabalhadores ficam presos em pontos de ônibus e aplicativo triplica o valor da corrida

11/09/2025

Pai relata sofrimento da filha autista durante paralisação de ônibus em Manaus

11/09/2025

Coronel Menezes confirma que vai disputar vaga no Congresso em 2026

Milhares de pessoas foram atingidas por greve de ônibus - Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

11/09/2025

Governo do Amazonas diz que não é culpado por paralisação de ônibus em Manaus

Ônibus da linha 102- Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

11/09/2025

"Não temos culpa, mas quem mais sofre é a população", diz motorista sobre greve de ônibus em Manaus

11/09/2025

Vídeos mostram confusão e filas de ônibus em Manaus após paralisação de rodoviários

Foto: Nelson Jr/ STF

11/09/2025

Contrariando Fux, Cármen Lúcia defende competência do STF

Foto: Divulgação/CMM

11/09/2025

Câmara de Manaus debate medidas para restringir ultraprocessados em escolas

Foto: Divulgação

11/09/2025

Sine Amazonas divulga 396 vagas de emprego para esta sexta-feira

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

11/09/2025

Amazonas firma acordo com São Paulo e TJAM para acelerar exames de DNA pendentes

Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus

11/09/2025

Manausprev convoca aposentados e pensionistas de setembro para recadastramento

Parte da frota dos coletivos paralisada no bairro Compensa - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

11/09/2025

Sinetram se pronuncia sobre paralisação dos rodoviários em Manaus

Foto: Divulgação

11/09/2025

Semsa convoca mais 9 profissionais aprovados no concurso público em Manaus

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

11/09/2025

Rodoviários paralisam atividades e ameaçam greve geral em Manaus

Foto: Reprodução

11/09/2025

MP pede exoneração de secretária de Saúde em Urucurituba por nepotismo

11/09/2025

Cano estourado no Tarumã cria cratera e expõe descaso da Águas de Manaus; vídeo

Mohammad Manasrah tinha 20 anos e foi morto por homem ainda não identificado em Manaus. — Foto: Divulgação/Sociedade Árabe Palestina do Amazonas

11/09/2025

Acusados de matar palestino com gargalo de garrafa em Manaus vão a júri popular

Sargento Salazar (PL) é o vereador mais votado de Manaus. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

11/09/2025

Justiça absolve vereador de Manaus acusado de matar jovem durante ação policial

11/09/2025

Ao vivo: Donos de moto roubada flagram veículo em avenida em Manaus

Visitas em presídios de Manaus foram suspensas após massacres em maio de 2019 — Foto: Divulgação/Seap

11/09/2025

Amazonas aprova lei contra tortura em unidades prisionais após pressão do MPF

Manutenção acontece em ruas específicas - Foto: Divulgação

11/09/2025

Confira onde faltará energia nesta sexta-feira em Manaus

Foto: Eurivânia Galúcio/Semsa

10/09/2025

Prazo para contratação: Semsa alerta aprovados para atuar na campanha antirrábica

Foto: Divulgação/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

10/09/2025

Corpo de Dança da Liga apresenta Mamma Mia! no Teatro Amazonas

Foto: João Viana / Semcom

10/09/2025

Motorista de Caminhão Baú e mais: Veja 422 vagas do Sine Manaus desta quinta

Foto: Evandro Seixas / SES-AM

10/09/2025

HPS Platão Araújo terá sistema Fast Track para otimizar atendimentos


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!