TJAM repudia ataques de Roberto Jefferson à ministra do STF Cármen Lúcia

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) repudiou os ataques do bolsonarista e ex-deputado federal Roberto Jefferson à Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, no exercício de seu cargo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em nota assinada pelo desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Presidente do TJAM, tribunal classificou os ataques como "misóginos, covardes e machistas".

Confira a nota na íntegra;

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) manifesta seu total repúdio aos ataques misóginos, covardes e machistas dirigidos recentemente à Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, no exercício de seu cargo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Essa investida gratuita contra a Ministra é inaceitável, sobretudo numa sociedade democrática, tratando-se de uma conduta claramente discriminatória, com objetivos de intimidação e envoltos em um discurso vil que atingem, ainda, a condição da mulher. Além disso, o respeito à missão da Magistratura é condição fundamental para a preservação do Estado Constitucional e Democrático do Direito.

O TJAM manifesta irrestrita solidariedade à Ministra Cármen Lúcia diante do recente ocorrido, reiterando a confiança no seu extremo rigor técnico. A Ministra é uma magistrada que, reconhecidamente, tem se pautado pelo equilíbrio, responsabilidade e senso de justiça.