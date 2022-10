Padre Kelmon negocia com BOPE e entrega armas de Roberto Jefferson; vídeo

Padre Kelmon negociando com o BOPE e entregando as armas do Roberto Jefferson. Brasil, 2022 pic.twitter.com/7BZANucpNf

Padre Kelmon (PTB), candidato à Presidência da República derrotado, chegou na tarde deste domingo (23) à residência do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), em Levy Gasparian, no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.