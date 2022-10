Omar diz que Bolsonaro apoia armas para que seus aliados atirem em policiais como fez Roberto Jefferson

O senador Omar Aziz (PSD), reeleito no Amazonas, se manifestou sobre os ataques com granada e tiros de fuzil do ex-deputado Roberto Jefferson, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (23), contra policiais federais que tentavam cumprir mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Omar, tratado como inimigo de Bolsonaro no estado, disse que o presidente apoia o armamento para que seus apoiadores possam agir igual ao ex-deputado e atirar em policiais. A declaração foi realizada por meio de sua conta no Twitter.

“O presidente @jairbolsonaro defende armamento. Agora sabemos pra quê: para que seus aliados atirem em policiais trabalhadores que estavam fazendo seu dever de ofício. Minha solidariedade aos dois policiais federais feridos na ação”, iniciou o senador.

Omar continuou dizendo que Roberto Jefferson representa a imagem do “bolsonarismo miliciano” e que realizou neste domingo um atentado contra a legalidade do País.

“A atitude do presidiário Roberto Jeferson é o extrato do bolsonarismo miliciano, falso cristão e patriota de araque. Um atentado contra a legalidade do País acompanhado de falsas narrativas para encobrir suas maldades - não esqueçamos que sexta veio à tona o plano de reduzir o salário mínimo e a aposentadoria. O Brasil precisa pôr fim à essa perversidade. Nosso povo não precisa de armas ou discurso de ódio. Precisamos de comida no prato dos cidadãos e perspectiva de um futuro de prosperidade”, declarou Omar.

O senador encerrou dizendo que o único presidente que pode oferecer comida e um futuro de prosperidade é o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).