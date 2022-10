Moraes revoga domiciliar e determina prisão de Roberto Jefferson

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou neste domingo (23), a prisão domiciliar do ex-deputado federal e ex-presidente do PTB Roberto Jefferson, que deve voltar a cumprir pena em regime fechado. O parlamentar vem reiteradamente descumprindo as medidas cautelares impostas pelo STF.

Segundo o Conjur, Jefferson chegou a ser preso em agosto de 2021 pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre, no âmbito da investigação que apura suposta organização criminosa atuando nas redes sociais para atacar a democracia.

Em janeiro deste ano, o STF concedeu a ele a prisão domiciliar em razão de problemas de saúde, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares, entre elas, a proibição de usar as redes sociais.

Ocorre que Jefferson constantemente desrespeita as medidas cautelares impostas, principalmente referente ao uso de redes sociais. A gota d'água ocorreu na última sexta-feira (21), quando a filha do ex-deputado, Cristiane Brasil, publicou um vídeo em que o pai profere diversas ofensas de cunho machista e misógino à ministra Cármen Lúcia, ao reclamar de um voto dela no TSE.

Neste domingo, a Polícia Federal foi até a residência de Jefferson para cumprir o mandado de prisão. Pelo sistema de segurança, o ex-parlamentar viu a chegada da PF, os quais foram recebidos com tiros e granadas, segundo afirmam veículos da imprensa. Dois policiais federais teriam sido feridos, uma mulher e um homem.

Depois disso, Jefferson gravou um vídeo afirmando que não iria cumprir a determinação judicial, e publicou na conta da filha, Cristiane Brasil. Ainda não há confirmação se Roberto Jefferson foi preso e sobre o estado de saúde dos policiais federais.

A conta no Twitter de Cristiane Brasil foi derrubada por determinação judicial.