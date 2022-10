Após ataques, Roberto Jefferson se entrega à Polícia Federal

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), se entregou à Polícia Federal na noite deste domingo (23), em Levy Gasparian, no Rio de Janeiro.

A prisão ocorreu minutos depois da nova decisão do ministro do Supremo Tribunal autorizar a polícia a prender Jefferson "independentemente do horário".

"Na hipótese de flagrante delito, conforme destacado no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, o cumprimento do mandado de prisão no domicílio do réu é permitido em qualquer horário, seja durante o dia, seja no período noturno, desde que – como ocorre na presente hipótese –'amparada em fundadas razões, devidamente justificadas'", escreveu o ministro na decisão.

"Diante de todo exposto, independentemente do horário, determino à Polícia Federal que cumpra a ordem de prisão expedida e/ou a prisão em flagrante delito", completou o ministro.

Na manhã deste domingo, Jefferson reagiu à abordagem dos agentes da Polícia Federal, que cumpriam mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal. A operação ocorreu um dia após Jefferson xingar a ministra Cármen Lúcia, ministra do STF (Supremo Tribunal Federal), e a comparou a "prostitutas", "arrombadas" e "vagabundas" em um vídeo publicado por sua filha Cristiane Brasil (PTB) nas redes sociais.