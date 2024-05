TCE manda ex-prefeito de Amaturá devolver R$ 5 milhões por irregularidades em compra de combustíveis

O ex-prefeito também foi multado em R$ 68,2 mil pela falta de comprovação do uso adequado dos recursos públicos, em violação ao parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal.

Por não ter apresentado defesa, João Braga Dias foi instruído a restituir R$ 5,5 milhões em conjunto com a empresa JAB Eufrásio Comércio Ltda, e R$ 99,3 mil juntamente com a empresa OG Combustíveis e Navegação.

