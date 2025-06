Taxista erra trajeto e invade escadaria do anfiteatro da Ponta Negra

Manaus/AM - Um taxista de 60 anos errou o trajeto e acabou invadindo com o carro a escadaria do anfiteatro da Ponta Negra, na noite desta quarta-feira (25), na zona Oeste de Manaus.

Aos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o taxista contou que ele se confundiu e achou que seria a entrada para o complexo, no entanto, acabou invadindo a escadaria com o carro.

O veículo foi removido do local com a ajuda de um guincho. Apesar do susto, não há informações sobre feridos.