Supletivo com 1.200 vagas em Tefé abre inscrições; confira

O Governo do Amazonas inicia, nesta segunda-feira (16), as inscrições on-line do Exame Supletivo Eletrônico da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Tefé. As inscrições seguem até 20 de maio, ou até esgotarem as 1.200 vagas ofertadas para os candidatos realizarem as provas do Ensino Fundamental e Médio.

O endereço de inscrição é examesupletivo.seduc.am.gov.br. As provas serão aplicadas no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Francisco Hélio Bessa, no bairro Jardim Lara, no município de Tefé, nos três turnos.

Para fazer as provas, o candidato deve ter 15 anos completos para fazer a prova para o Ensino Fundamental, e 18 anos completos para o Ensino Médio. Na inscrição, os documentos necessários para realizar o cadastro e agendamento online são RG, CPF e comprovante de residência.

Ao todo, podem ser agendadas até quatro disciplinas por turno, sendo 8 os componentes curriculares do Ensino Fundamental e 12 do Ensino Médio.

Prova - A prova será on-line, aplicada nos dias 23 a 27 de maio, e o candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência de 30 minutos do horário fixado para seu início, e portando os documentos de identificação necessários: comprovante de agendamento; RG, carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação e CPF, originais.

Os exames são compostos por 20 questões objetivas, sendo necessário que o aluno acerte 60% do exame, ou seja, 12 questões. O candidato tem 50 minutos para responder a prova de cada disciplina. Ao final de todas as provas agendadas e realizadas, o candidato poderá ver o resultado de desempenho e em quais disciplinas foi aprovado.