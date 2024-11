Serviços de limpeza são realizados na avenida Torquato Tapajós

A avenida Torquato Tapajós, que liga o centro de Manaus à zona Norte e ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, é um dos principais corredores de transporte da cidade, com intenso fluxo diário de veículos. A prefeitura reforça que a manutenção contínua faz parte de um plano estratégico para melhorar a qualidade de vida urbana e solicita a colaboração da população no descarte correto de resíduos.

Segundo o secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, a manutenção regular das vias é fundamental para a qualidade de vida da população e a preservação do ambiente urbano. “Manter as avenidas limpas vai além da questão estética. É uma medida de saúde pública e cuidado com o meio ambiente. Nosso compromisso é garantir que a cidade esteja sempre em boas condições para seus cidadãos”, afirmou o secretário.

Os serviços estão sendo realizados de forma estratégica, com equipes mecanizadas atuando simultaneamente em diferentes trechos da avenida. Essa abordagem busca reduzir os impactos no tráfego, especialmente nos horários de pico.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) reforça, nesta segunda-feira (25), os serviços de manutenção na avenida Torquato Tapajós, uma das principais vias de ligação da capital amazonense. A ação inclui capina, remoção de resíduos e limpeza detalhada das laterais e do canteiro central, com objetivo de oferecer um espaço urbano mais limpo e organizado para motoristas e pedestres.

