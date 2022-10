Segunda ponte que desabou na BR-319 passa por avaliação neste domingo

Manaus/AM - Uma equipe do Governo Federal deve realizar neste domingo (9), uma avaliação da segunda ponte que desabou no KM 25 da BR-319, na noite desse sábado (8).

Segundo o governador do estado, Wilson Lima, a queda da sobre o Rio Autaz Mirim não deixou vítimas porque horas antes a mesma já tinha sido interditada por apresentar desnivelamento na pista.

O problema foi comunicado às autoridades pelos próprios moradores, que perceberam o rebaixamento na estrutura e denunciaram a situação.

O desabamento dessa noite aconteceu a cerca de 2 KM de distância da ponte sobre o Rio Curiçá, que caiu há 11 dias matando 4 pessoas e deixando 14 feridos.

Um homem ainda segue desaparecido nas águas. Na ocasião do primeiro desabamento, vários carros e caminhões estavam na ponte no momento que ela desmoronou.

Alguns motoristas de veículos pesados, inclusive, haviam parado sobre ela como forma de protesto pelo descaso com a estrutura e com os moradores dos municípios que ficam além da ponte.

Com a queda da segunda estrutura, a situação dos habitantes de cidades como Careiro Castanho, Lábrea, Manaquiri, Autazes e comunidades fica ainda mais difícil, uma vez que as pontes são o único acesso via terrestre dessas áreas.

A BR-319 também é o único acesso do Amazonas com Rondônia e o resto do país e é usada para o transporte de alimentos. Sem as pontes, o risco do estado sofrer com a falta de gêneros de primeira necessidade é iminente.

