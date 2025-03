Sebastião Jr. anuncia saída do Garantido e revela convite do Caprichoso

Manaus/AM- O levantador de toadas Sebastião Jr. confirmou sua saída do quadro de itens oficiais do bumbá, após 15 anos de atuação. O anúncio, feito nesta sexta-feira (14), em uma live, com críticas à atual diretoria do Boi Garantido e da revelação de um convite do Boi Caprichoso.

Sabá contestou a justificativa da diretoria do Garantido para seu afastamento, que alegava falta de participação em eventos oficiais.

"Essa história de que afastaram o Sebastião por não ir aos ensaios é mentira. É mais fácil falar que me afastaram porque a mulher do Fred (presidente do Garantido) não gosta de mim. Isso aí é um discurso vazio, porque o boi que quer ganhar foca na arena", disparou o levantador de toadas, que revelou ainda que a última conversa com o Fred Góes ocorreu em setembro do ano passado, e que não pretende dialogar com a diretoria este ano.

O cantor também revelou que recebeu um convite da diretoria do Boi Caprichoso para assumir o cargo de Amo do Boi, vago após a saída de Prince do Boi, e que agradeceu Rossy Amoedo, presidente do bumbá, mas que não continuará cantando as toadas pelo boi vermelho, mas sem vínculo com o boi Garantido.