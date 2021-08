Saiba como realizar mudança de emplacamento no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) orientou, nesta quinta-feira (26), os condutores sobre as situações em que se faz necessária a mudança de placas em diversas categorias de veículos.

De acordo com a gerente de veículos do Detran-AM, Eliane de Freitas Pereira, a mudança nas placas aconteceu com a implantação da Placa Mercosul, no dia 10 de dezembro de 2018, com a Resolução 780/19, que definiu o novo sistema de Placas de Identificação Veicular (PIV) e, desde que entrou em vigor no Amazonas, está disponível para todos os serviços.

Mesmo que o veículo não se enquadre nessas condições, o proprietário pode adotar o novo sistema de emplacamento. Em casos de transferência de propriedade ou transferência dentro de um mesmo município, a resolução é opcional.

De acordo com o Denatran, os proprietários de veículos não têm prazo para fazer essa mudança, inclusive, a placa antiga segue valendo até final de sua vida útil.

De acordo com o Detran-AM, o interessado em realizar o emplacamento deve realizar os procedimentos de emissão do CRV descritos no site www.detran.am.gov.br.

Em seguida, deve procurar uma das empresas estampadoras credenciadas pelo órgão e realizar a aquisição da respectiva placa, bem como do serviço de fixação, que será realizado pela mesma empresa estampadora credenciada.