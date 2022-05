Rio Negro chega a 29,10 cm e atinge cota de inundação severa no Amazonas

Manaus/AM - O Rio Negro atingiu nesta segunda-feira (9) a cota de inundação severa, chegando a 29,10 metros, de acordo com os dados do Porto de Manaus. A cota prevista pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) de 29,40m para este ano.

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), quando as águas atingem a cota de inundação severa, bairros da capital começam a ficar alagados como Educandos, Colônia Oliveira Machado, Betânia, Cachoeirinha, São Jorge, São Raimundo, Glória, entre outros.

No dia 5 deste mês, o Rio Negro já tinha alcançado a cota de inundação de 27,50 e a cita de inundação severa foi registrada no dia 7 de maio, com 29,03.

Numa probabilidade de 80% de segurança, segundo os especialistas do CPRM, a cota máxima deve ser atingida no mês de junho e pode variar entre 28,7 e 30,10 metros.

Além dos bairros de Manaus, a Defesa Civil do Amazonas informa que 12 municípios estão em situação de emergência e 37 em alerta.

A Prefeitura de Manaus garante ter montado um plano de contingência da operação cheia neste ano para auxiliar famílias da capital e zona rural.

Algumas escolas e postos de saúde da área rural da capital já foram prejudicados diretamente pela subida das águas, alterando a rotina dos moradores desses locais, assim como o abastecimento de água.