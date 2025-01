Recadastramento para feirantes e artesãos da ADS termina nesta sexta-feira

Em 2025, serão realizadas cerca de 11 feiras, semanalmente, e cinco feiras extras em pontos estratégicos da capital. As feiras voltam a funcionar a partir de 14 de janeiro de 2025, depois do recesso de fim de ano.

“Esse recadastramento é fundamental para nós, produtores, pois nos ajuda a organizar nossos documentos. Estou muito feliz por ter conseguido me recadastrar e ansiosa para começar a comercializar minha produção”, disse a produtora Franciane Rocha, que comercializa frutas e verduras nas edições realizadas no Shopping Ponta Negra, Sumaúma Park Shopping e no Centro Cultural dos Povos da Amazônia.

Manaus/AM - A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) encerrará, nesta sexta-feira (10), o recadastramento de feirantes e artesãos que participam das Feiras de Produtos Regionais em Manaus. A atualização cadastral pode ser realizada na sede da ADS, das 8h às 14h. A lista de documentos necessários está disponível no site www.ads.am.gov.br.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.