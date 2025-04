Policiais do Amazonas terão reajuste salarial dividido e retroativo parcelado em 2026

Manaus/AM - O governo do Amazonas encaminhou à Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (22), o projeto de lei que prevê o reajuste salarial de 9,41% para servidores da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. O aumento será dividido em duas partes: 3,93% a partir de abril, referente à data-base de 2024, e 5,48% a partir de dezembro, correspondente a 2025.

De acordo com a proposta, os valores retroativos de 2024 não serão pagos de forma imediata. O governo estadual anunciou que as diferenças salariais serão quitadas em 12 parcelas mensais, ao longo de 2026. A medida foi tomada após negociação com representantes das categorias, que vinham pressionando por reposições salariais atrasadas desde o ano passado.

O reajuste anunciado contempla apenas a data-base de 2024. As reivindicações relativas aos anos de 2021 e 2022 seguem em aberto e devem ser tratadas em novas rodadas de negociação, segundo o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, Frederico Araújo. Em 2023, os servidores haviam recebido um reajuste de 4,65%.

Com a proposta, os salários das forças de segurança no estado terão aumento considerável. Delegados poderão receber até R$ 35,2 mil, enquanto coronéis da PM e dos bombeiros terão vencimentos de até R$ 37,3 mil. O anúncio do reajuste foi feito pelo governador Wilson Lima no último dia 16, após reunião com representantes da categoria.