PGE-AM prorroga prazo de inscrição para Programa de Residência Jurídica

Manaus/AM - A Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM), por meio da Escola Superior de Advocacia Pública (Esap/PGE), informa que as inscrições para o 9º Exame de Seleção do Programa de Residência Jurídica do órgão foram prorrogadas até o dia 5 de dezembro. A prova está mantida para acontecer no dia 17 de dezembro, em local ainda a ser comunicado aos candidatos.

Os interessados devem acessar o site da PGE-AM (www.pge.am.gov.br) e entrar na aba da Esap-PGE, onde encontrarão o link de inscrição. Estão sendo ofertadas 20 (vinte) vagas, sendo 2 vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Os alunos-residentes fazem jus ao recebimento de bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 2.500,00. Com duração mínima de dois anos, pode ser prorrogável por mais 12 meses, quando indicado pelo procurador-orientador.

A carga horária referente às atividades práticas deverá ser cumprida pelos aprovados em períodos de 4h30 diárias, de segunda a sexta-feira, em um dos turnos de expediente, matutino ou vespertino, na PGE-AM.

Mais informações sobre o exame podem ser obtidas no edital, fixado no site da PGE, na aba da Esap.